Checho Hirane sobre Convención Constitucional: “¡Sí, es verdad, estoy haciendo campaña del terror!”

Durante el programa “Conectados en Agricultura” de este martes, un auditor criticó a Sergio “Checho” Hirane por impulsar una campaña del terror contra la Convención Constitucional.

“¿A ti no te produce terror que los padres no tengan protestad sobre la elección de la educación de los hijos? A mí me parece horroroso, de terror. Así que que bueno que esté dando fruto la campaña y que cada día más se desprestigien esos señores que quieren llevar al país a un régimen totalitario”, respondió el locutor.

“Todos estos que tienen la mayoría le encantan los países donde le Estado toma todo tipo de decisiones“, criticó.

“Ese tipo de sociedad, Dios nos libre. ¡Sí, es verdad, estoy haciendo campaña del terror! Porque tengo terror de que Chile finalmente pueda aprobar una Constitución de esas características”, dijo Hirane.

