El conductor de “Conectados en Agricultura”, Sergio “Checho” Hirane, expresó su afecto y respeto a los símbolos patrios, sin embargo planteó que a estas alturas “no le extrañaría que alguien dijera que la cueca no es representativa”.

“Yo soy un defensor de todos los símbolos nacionales, pero no me extrañaría que alguien dijera que la cueca no es representativa del plurinacionalismo”, dijo.

Revisa todas sus declaraciones a continuación: