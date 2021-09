Sergio “Checho” Hirane: “Me hablan de Peñailillo y me da alergia porque estuvo detrás del paro de investigaciones por corrupción y Bachelet también”

Durante el programa Conectados de Agricultura, el conductor Sergio “Checho” Hirane, se refirió a los actos de corrupción ocurridos en el país y señaló estar en “contra de todo acto de corrupción” y que “le hace bien a la sociedad más transparencia”.

Asimismo, Hirane hizo una reflexión respecto a lo sucedido en el segundo periodo de Michelle Bachelet y cuestionó lo realizado por el ex ministro del Interior. “Me hablan de Peñailillo y me da alergia porque se que estuvo detrás del paro de investigaciones por corrupción y Bachelet también, no pueden seguir lavándose las manos”.

Revisa más detalles acá: