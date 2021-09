Francisco Orrego por mentira de Rodrigo Rojas Vade: "Tiene que renunciar a la Convención (...) se burló del pueblo chileno"

El panelista del programa “Nuevas Voces” de Agricultura, Francisco Orrego, aseguró que Rodrigo Rojas Vade debe renunciar a la Convención Constitucional, luego de haber mentido con respecto a su diagnóstico y revelar que no padece de cáncer.

“Uno ya no sabe qué esperar de los muchachos de la Lista del Pueblo, que en paz descanse -porque ya no se llama la Lista del Pueblo, sino que se llama Pueblo Constituyente- que cada vez tiene menos constituyentes dentro de su movimiento”, comenzó expresando.

“Tenemos notarios que han tenido que recibir para seguir certificando firmas, tenemos candidatos presidenciales que han sido promovidos con 30 votos y ahora resulta que tenemos la situación del famoso ‘Pelao’ Vade“, añadió.

Según Orrego, Rojas Vade fue “un emblema total de todo el movimiento de violencia que surgió a raíz del 18 de octubre, donde él decía ‘yo no protesto para cuidar mi enfermedad, yo protesto para poder pagar las deudas’, y chuta, resulta que no está enfermo, que no tiene cáncer y esto es súper grave, esto es gravísimo, porque lo que hace el ‘Pelao’ Vade es jugar con la fe pública“.

El panelista de ‘Nuevas Voces‘ fue enfático en declarar que “lo que hace el ‘Pelao’ es básicamente jugar con las buenas intenciones de toda la gente que cree en él y al mismo tiempo que nos está mintiendo, que está defraudando al pueblo que juró defender, está deslegitimando un modelo en su conjunto”.

“Y no solo deslegitima un modelo que nosotros queremos defender, un modelo de libertades, sino que también deslegitima la protesta que él mismo inicia, deslegitima a la misma Convención Constitucional, porque con sus actitudes queda en entredicho si este personaje efectivamente hubiese ganado o no hubiese ganado la elección”, continuó.

“Mintió descaradamente”

En conversación con Tomás Bengolea, presidente de la Fundación Chile Siempre, Orrego aseguró que Rodrigo Rojas “se disfraza de algo que no es (…) monta su campaña en torno a una enfermedad que no existe“.

“Esto es gravísimo y el primer paso es que haya renunciado a la vicepresidencia de la Convención, que es lo mínimo que le podemos pedir, pero usted también tiene que renunciar a la Convención“, afirmó.

“No está legitimado para estar en esa instancia, usted se burló del pueblo chileno, se burló de sus votantes, se burló del sistema, usted mintió descaradamente“, agregó.

“Hay una diferencia muy grande entre errar y actuar con dolor”, manifestó.