Sergio Melnick y sus proyecciones ante próximas elecciones presidenciales: “Van a pasar muchas cosas inesperadas”

Este lunes 6 de septiembre se estrenó el programa “El Futuro de Chile” en Radio Agricultura, un interesante espacio de conversación liderado por Sergio Melnick, quien tuvo como primer invitado al analista político Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

Durante el primer capítulo, Melnick y Guzmán analizaron el escenario político que se vive actualmente en torno a las candidaturas presidenciales. Además, abordaron la determinación del Servicio Electoral (Servel) de rechazar 226 candidaturas a la Cámara Baja por errores en las inscripciones y también en la plataforma digital del organismo.

Sobre este último tema, el analista aseguró que “la presión que hay por parte de los partidos políticos de distintos sectores hacen pensar que el Tribunal Electoral va a tener que tener muy buenos argumentos como para poder justificar qué deja o qué no deja adentro“.

“Ahora, yo creo que los parlamentarios están muy reacios por el costo político que significa eso, a hacer una ley corta, que es lo que se insinuó la semana. Así que yo creo que algunos reclamos van a ser aceptados, dependiendo del mérito que ellos tengan“, añadió Guzmán.

Consultado respecto a cuántos candidatos serían aceptados por el Tribunal Electoral, el decano reflexionó que “no creo que todos ciertamente, pero dado que están tan en bloque muchas de las cosas, por lo menos dos tercios de ellos yo creo que van a ceder de alguna manera, se va a buscar alguna fórmula jurídica. Algunos van a quedar afuera, sin lugar a dudas. Cerca de un tercio puede quedar afuera”.

El conductor del programa concordó con su opinión, aunque aseguró que el caso del Partido Republicano era distinto al del Frente Amplio. Sobre esto, el analista precisó que “el tema del Partido Republicano pareciera ser -lo definirá el Tribunal- pero por los argumentos que uno ha escuchado, fue simplemente un error técnico, y en el caso de los otros, está la norma y se dice ‘mire, usted tenía que firmar’, o sea se supone que aquí los responsables de esos partidos están bastante agazapados, no ha salido a la luz pública quién tenía la responsabilidad de aquello (…) pero igual las presiones son muy fuertes y yo creo que va a ser alto el porcentaje que serán aceptados”.

Candidaturas presidenciales

En relación a los candidatos presidenciales, y específicamente sobre el caso de Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi y Gino Lorenzini, quienes aún están en duda, el invitado al programa “El Futuro de Chile” enfatizó que “más allá de si se justifica o no, si es correcto o no, si la legislación es la adecuada o no, yo lo veo difícil (que sus candidaturas sean aceptadas), porque en esos casos es como mucho más clara la ley“.

“Cuando se habla de temas técnicos o de una firma, por último hay esto de que se podría hacer ‘vista gorda’, en los otros casos desafortunados para algunos, es como bien claro, no se puede estar inscrito en otro partido”.

¿Quién pasaría en la primera vuelta?

Finalmente, en relación a los resultados publicados por la Encuesta Cadem, donde Gabriel Boric -de Apruebo Dignidad- encabeza las preferencias, Melnick señaló que “si la primera vuelta fuera hoy, su predicción y la mía es que pasaría Boric y Sichel”.

“Yo creo que en lo que viene en las elecciones de aquí a noviembre van a pasar muchas cosas inesperadas y yo creo que este escenario que estamos viendo ahora va a ir cambiando drásticamente, como ayer cambió con la salida de Marco Enríquez-Ominami”, sostuvo el conductor del nuevo espacio de Agricultura.

Por su parte, Eugenio Guzmán precisó que “hoy día no sabemos si Yasna Provoste se va a ‘izquierdizar’ más, hasta el momento se ha ‘izquierdizado’ más, para poder quitarle Boric, y en ese sentido no sé si eso le permite ganar más adeptos, porque en el centro se está tratando de imponer Sichel y por otro lado Kast tiene capturado a un sector más de centro-derecha o de derecha más clásico”.

“Creo que no cambiaría el escenario con respecto a lo que fue la última elección“, fueron parte de sus declaraciones.