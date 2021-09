Constituyente Martín Arrau (UDI): “Hay una corriente a la que le interesa imponer sus ideas sin ningún respeto a la libertad de expresión o a los principios democráticos”

El constituyente Martín Arrau (UDI) hizo un balance con respecto al funcionamiento de la Convención Constitucional, luego de las múltiples polémicas que han surgido con respecto a los integrantes de este organismo.

En conversación con Sergio Melnick en el programa “El Futuro de Chile“, Arrau aseguró que existe un grupo de “extrema izquierda” que impone sus ideas sobre los otros en la Convención, lo que dificulta de manera importante el diálogo dentro de la entidad.

“¿Crees que el desprestigio que tiene la Constituyente hoy en día es por 8 mil bots o se han desprestigiado solo por sus acciones?“, fue la pregunta realizada por el conductor del espacio, tras lo cual Martín Arrau respondió que “las dos cosas” influyen.

“En Chile somos bien chaqueteros, pero además los constituyentes lo han hecho fácil, con hartos errores (…) y la verdad es que es una teleserie día a día esto”, respondió el convencional por la Región de Ñuble.

Junto con esto, reconoció que “hay un grupo no mayoritario, pero importante, más bien de extrema izquierda que es bien autoritario y que ellos no sé si les interese mucho hacer una nueva Constitución o están aquí para instalar un proceso más revolucionario e ideológico“.

“Sí hay gente de pensamiento de izquierda que es democrática y que le interesa intelectualmente hacer una buena Constitución, también los hay, entonces efectivamente hay una corriente y no es un grupo menor, a la que le interesa imponer sus ideas sin ningún respeto a la libertad de expresión o a los principios democráticos“, continuó explicando.

¿Se cumplirán los plazos para concretar una nueva Carta Magna?

Consultado con respecto a los plazos para redactar una nueva Constitución, Arrau sostuvo que no los podrán cumplir debido a los retrasos que se han generado.

“Yo creo que no y lo lamento, porque estando adentro es perfectamente posible en 9 meses redactar una Constitución. Yo sé que una Constitución es algo muy serio, es un trabajo bien profundo, pero la verdad es que el nivel de desorden, de poco profesionalismo que hemos visto adentro y también de esto mismo, de instalar ideas que no tienen nada que ver con la Constitución, de hacer política más contingente, nos ha jugado en contra y hemos desperdiciado una cantidad de tiempo, yo no creo que eso cambie”, sostuvo.

“Así que yo creo que no vamos a ser capaces de salir en los 9 meses”, agregó.

En cuanto al Reglamento de la Convención, el entrevistado enfatizó que “mañana ya empezamos a votar en general (…) de ahí hay un plazo de indicaciones y entre el 21 y el 23 de septiembre se votarían las observaciones, las indicaciones, pero todavía no sabemos cuántas van a ser”.

Eso sí, adelantó que “a fines de septiembre tendríamos el rayado de cancha de este Reglamento listo”.