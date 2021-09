Paz Charpentier sobre apoyo de diputado Durán al proyecto del cuarto retiro: “No sé si es ignorancia o derechamente mentira”

La directora de Fundación Liberal Reformista y candidata a diputada por el Distrito 20, Paz Charpentier, cuestionó duramente el apoyo del parlamentario Jorge Durán (RN) al proyecto que busca permitir un cuarto retiro de fondos de pensiones, el que será votado en particular el próximo 22 de septiembre.

Durante el programa “Nuevas Voces” de Agricultura, Charpentier declaró que el “señor Durán no deja de asombrarnos, además, no solamente yo creo que hace alarde de su ignorancia o realmente no tiene vergüenza de mentir, porque conjuntamente con su apoyo al cuarto retiro, habla de que el Gobierno no ha presentado ninguna modificación por ejemplo de los temas de la tabla de mortalidad, cuando todos sabemos que lo que se considera para el cálculo de las pensiones no son las tablas de mortalidad propiamente tal, sino la expectativa de vida”.

“También por ejemplo decía por qué razón el Gobierno no elimina que las pérdidas las asumen derechamente las personas, cuando sabemos que eso también es populismo puro y duro, porque las AFP conjuntamente con cada de las inversiones que realizan desde las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, también tienen que invertir un 1% a su patrimonio como persona jurídica, como AFP, precisamente para en definitiva correr el riesgo tanto como lo corren los afiliados”.

Por este motivo, señaló que “a mí me parece, no sé si es ignorancia o derechamente mentira, pero no puede ser que se suba al carro de todas estas frases o consignas absolutamente populistas que lo único que hacen al final es poner a nuestro propio electorado en duda respecto de las cosas y no tenemos la capacidad de explicarles qué cosas son verdad y qué cosas son mentira”.