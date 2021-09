Periodista Juan Vallejos destaca rol de José Antonio Kast en las redes sociales: “Tiene una altísima interacción con su gente”

El periodista nacional Juan Vallejos destacó el rol que ha ejercido el candidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, a través de sus redes sociales, donde interactúa diariamente con sus seguidores.

El comunicador resaltó la importancia de las plataformas digitales en el marco de las campañas políticas, al ser entrevistado en el programa “El Futuro de Chile“, nuevo espacio de Radio Agricultura conducido por Sergio Melnick.

“La importancia de las redes sociales hay que entenderlas ahora en la política como una nueva esfera pública, donde hay una mayor interacción entre el eventual votante y la persona que aspira que voten por él”, explicó el profesional.

En este contexto, Melnick consultó si “¿hoy día un candidato puede prescindir de las redes sociales en sus campañas?”, a lo que Vallejos respondió que “si eres un candidato a un cargo público y no tienes redes sociales, por lo menos Instagram y Facebook, no tienes reales ganas de ser candidato, porque de alguna forma las redes sociales -sobre todo en este contexto pandémico- es algo así como el nuevo puerta a puerta“.

La presencia de los candidatos en las redes sociales

En relación a la utilización de las plataformas digitales por parte de los aspirantes a La Moneda, Juan Vallejos aseguró que “yo le pondría ojo a José Antonio Kast y a Franco Parisi, y ¿por qué digo estos dos candidatos en particular? Porque tienen una fuerte herramienta o equipo en cuanto a redes sociales e internet, algo que los medios tradicionales en general no están considerando”.

Según explicó, “José Antonio Kast se hizo un TikTok hace mucho tiempo, tiene una actividad en redes altísima y cuando me refiero a actividad no me refiero a solo tener muchos seguidores”.

“Si tú te fijas con los tuits o las publicaciones o videos, José Antonio Kast tiene una altísima interacción con su gente, lo cual provoca un mayor engagement y un mayor arrastre“, agregó.

Con respecto a Parisi, el entrevistado argumentó que “es el candidato que más ha utilizado YouTube, lejos, videos aquí, videos allá, un montón de lives radiales o televisivos, como un mundo paralelo a los medios tradicionales”.