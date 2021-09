En conversación con el programa “Directo al Grano” de Agricultura, el diputado Francisco Undurraga (EVOPOLI), criticó el apoyo de algunos sectores políticos al cuarto retiro de fondos de pensiones.

“Nos quieren hacer creer que este país está en la cesantía absoluta y no lo que la realidad está mostrando. (…) Estamos llegando a un casi 5% de inflación, estamos poniendo un impuesto a los pobres y no a los ricos. Al Partido Comunista le interesa mantener la pobreza y no estimular la riqueza”. dijo

Revisa todas sus declaraciones a continuación: