Checho Hirane y candidaturas a la presidencia: “Una persona que tiene antecedentes judiciales no puede presentarse a ser presidente, es lo mínimo”

Durante el programa Conectados en Agricultura, el conductor del espacio, Sergio ‘Checho’ Hirane, se refirió a la posibilidad de que personas con antecedentes judiciales se presenten como candidatos presidenciales, a pesar de lo que eso implica en materia ética y penal

En ese contexto, Hirane señaló que “existe un trastocamiento de valores”, que hace difícil para que exista un consenso al respecto de quien se presenta al sillón presidencial. Asimismo, puso de ejemplo al exministro del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

“Por ejemplo si Peñailillo se presenta a candidato a presidente, sabemos que hicieron todo un lobby con el sr fiscal general para que pararan los juicios a todos los políticos cuando se dieron cuenta que el tema era una caja de pandora, pararon el tema”.

“Una persona que tiene antecedentes judiciales no puede presentarse a ser presidente de la república, es lo mínimo. Ya no le estamos exigiendo títulos universitarios, no le exigimos experiencia, no le exigimos edad determinada, no le exigimos prácticamente ninguna condición, lo mínimo es que no sea delincuente”, reflexionó.

