Durante el programa Conectados en Agricultura, el panelista Michel Mehech se refirió a las divisiones que se ha generado en el oficialismo, en especial en Renovación Nacional, tras los desacuerdos causados por distintos proyectos de leyes.

Ante estos acontecimientos, Mehech señaló que “el fuego amigo empieza a ser decepcionante, cuidemos lo que tenemos, al que se debe doblegar a es a la izquierda y para eso se requiere unión y lo que veo en RN no me gusta y me preocupa”.

Revisa sus declaraciones completas acá: