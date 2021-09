Debate Presidencial: Luciano Cruz-Coke asegura que Provoste “se terminó hundiendo más” y que Artés es de “otra época”

El diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió al Debate Presidencial 2021 realizado el pasado miércoles 22 de septiembre, entre los candidatos Eduardo Artés, Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Sebastián Sichel.

“Con respecto a los desempeños, creo que estuvieron correctos, hubo candidatos correctos. Sebastián Sichel estuvo correcto. Creo que estuvo correcto Boric. No cometieron errores mayores”, afirmó el parlamentario en conversación con el programa Nuevas Voces de Agricultura.

Por otra parte, aseguró que el debate “le sirvió mucho a José Antonio Kast en particular. José Antonio le habla a un nicho bastante determinado. Es un buen polemista. Yo quiero ser bien honesto, mi candidato es Sichel, pero creo que en este sentido José Antonio Kast como polemista tuvo buen brillo para poder interpelar a sus distintos interlocutores“.

Con respecto al desempeño de Eduardo Artés, indicó que “es como de otro mundo, de otro siglo, de otra época, de otra era, entonces lo dejo un poco fuera, pero no me pareció que estuviera particularmente mal. Más allá de lo que piensa, que obviamente que me parece mal”.

Finalmente, analizó el rol de Provoste, señalando que cuando la candidata “necesitaba efectivamente despuntar y salir adelante para poder despegar en las encuestas, no solamente no lo hizo, sino que se terminó hundiendo más”.

Según Cruz-Coke, la aspirante a La Moneda estuvo “mal en el tono, mal en las respuestas, con una suerte de superioridad moral, dejando un vacío enorme en el centro, apegándose a Gabriel Boric”.

“Yo no sé cuál es la estrategia política que busca con aquello”, añadió el legislador.