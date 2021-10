Checho Hirane por los “Pandora Papers”: “Los tiempos no están para un presidente que tenga tanto patrimonio”

En “Conectados en Agricultura”, Sergio “Checho” Hirane comenzó el programa comentado la investigación “Pandora Papers” y las aclaraciones del Presidente Sebastián Piñera sobre la venta de la minera Dominga.

“Yo la verdad es que, a estas altura de mi vida, ya no le creo a nadie. Parto por eso. Pero no tengo por qué no creerle al Presidente todo lo que él dice y todo lo demás. Lo que sí saco como conclusiones que, definitivamente, los tiempos no están para un presidente que tenga tanto patrimonio, porque los conflictos de interés de le van a cruzar siempre“, dijo.

“A mí me parece ridículo, a mí me encantaría que hubieran más presidentes que fueran gente que sabe manejar empresas y todo lo demás, pero me he terminado de convencer que el hecho de tener muchas lucas e inversiones en distintas partes, tarde o temprano, te va a traer consecuencias en el tema de conflicto de intereses”, agregó.

Revisa su comentario completo: