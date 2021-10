Checho Hirane: “A mí, efectivamente, me representa claramente J. A. Kast”

Tras el debate presidencial de este lunes, Sergio “Checho” Hirane reveló que se siente cercano a las ideas de J. A. Kast e insistió que jamás ha dicho que va a votar por Sebastián Sichel.

El conductor de “Conectados en Agricultura” hizo énfasis que el actual escenario electoral “está demasiado revuelto” y que algunos de los seguidores del líder del Partido Republicano son el principal problema del candidato.

“Algunos de sus seguidores, que son tan fanáticos, que mienten para demostrar. Yo nunca he dicho que voy a votar por Sichel. Siempre he dicho por el que tenga al final mayor probabilidades de vencer a la extrema izquierda que se está instalando en el país. No es campaña del terror, estoy aterrorizado de que gobierne este país el señor Boric con el PC“, dijo,

“Yo voy a votar por quien crea que tenga mayor (probabilidad). A mí efectivamente me representa claramente J. A. Kast, hay q esperar“, señaló el locutor.

En ese sentido, dijo estar de acuerdo con “saltarse algunos aspectos de la ONU” y hacer una zanja en la frontera. “Las aduanas son para pasar por las aduanas. Y esta zanja no es otra cosa, que es lo que él dice, para que no pasen por cualquier lado, cosa que la gente deba entrar por donde deba entrar”, dijo.

Revisa sus declaraciones completas: