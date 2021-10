Checho Hirane defiende a Karla Rubilar: “Cuál es el costo adicional de escribir un chat de WhatsApp”

A Christian Pino “lo conozco mucho, es un cabro más sano que el yogurt”. Así calificó Sergio “Checho” Hirane al periodista y pareja de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ambos cuestionados tras un reportaje de Canal 13 que denuncia un eventual uso de recursos públicos para favorecer la campaña de este.

“Es una persona muy sana que se enamoró perdidamente de Karla Rubilar y han hecho una pareja muy bonita”, continuó diciendo en “Conectados en Agricultura”.

En ese contexto, el locutor recordó que cuando Rubilar fue intendenta de la Región Metropolitana “Cristián fue de una ayuda, de verdad, inmejorable para ella. Fue un apoyo muy importante y en forma totalmente gratuita. Ahí en este reportaje sale que él formó parte del equipo de prensa de ella. Sí, pero para evitar el conflicto, se puso un sueldo de $2 para que no pareciera nepotismo. Ha sido súper cuidadoso de que esta relación no enturbie la parte legal”.

“Quiero salir en defensa, porque quieren hacer un escándalo de algo que no existe. Efectivamente, su equipo se lo formó Cristián (…) y él siempre ha estado detrás dirigiéndole la comunicación a Karla. Y hay un par de chats que dicen ‘Oye, Cristián va a hacer una entrevista, creen que está bien que hable de esto…”. Un chat, querido amigos, cuál es el costo adicional de escribir un chat de WhatsApp, no hay un costo adicional. Aquí no hay uso de recursos públicos“, dijo Hirane.

Revisa sus declaraciones completas: