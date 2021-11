Alcaldesa Claudia Pizarro tras expresar apoyo a Boric: “Llamo a ponerse del lado correcto de la historia”

Este miércoles la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), se refirió en La Mañana Interactiva de Agricultura, a la decisión de apoyar a Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La postura de la jefa comunal fue anunciada este martes luego de que la abanderada del partido y de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quedara fuera de la instancia decisiva.

“Esto lo habíamos conversado antes con el equipo de La Pintana. Reflexionamos antes y decidimos que ante la eventualidad de que mi candidata, nuestra candidata, no pasara a segunda vuelta, había que estar con el candidato que avanzara en los cambios más profundos para la ciudadanía“, explicó la autoridad.

En la misma línea que acá “estamos hablando de Chile no de mi partido, amo a mi partido pero estamos hablando de Chile, por lo tanto no dudé un minuto. Esto se trata de no estar con la ultra derecha, eso es lo que representa el candidato Kast”.

“No hay tiempo de reflexiones, es tiempo de convicciones, yo quisiera decir que milito desde el 2015, como muchos otros militantes del año 81, yo amo mi partido (…) por eso llamo a ponerse del lado correcto de la historia”, reafirmó la alcaldesa.

“Yo tengo dos nietos, Pascal y León, y por ellos yo me pongo al lado correcto de la historia. Yo siento que siempre estamos etiquetando, y hay un diálogo de sordos en las redes sociales, esa no es nuestra verdadera realidad“, agregó.

Posteriormente Pizarro criticó la postura de distintos abanderados del partido, quienes han manifestado su intención de votar en blanco para la segunda vuelta.

“Los demócratas no estamos ni para votar en blanco ni nulo. Lo siento pero quien se llame demócrata, no votamos ni nulo ni en blanco cuando se trata de la ultra derecha”, señaló.