Cubillos asegura que Desbordes se equivoca “cuando empieza a definir quién cabe o no cabe en la coalición”

La convencional constituyente, Marcela Cubillos, se refirió al polémico cruce tuitero entre ella y el excandidato presidencial, Mario Desbordes, tras sus críticas a Sebastián Sichel por su falta de apoyo en la campaña de José Antonio Kast.

Según detalló en “Conectados con Agricultura”, no es momento de diferencias, sino que es tiempo de sumar al interior del conglomerado. “Cuando él empieza a definir quién cabe o no cabe en la coalición, creo que es donde se equivoca”, aseguró.

La convencional añadió que “ante el gobierno que tenemos por delante, que no es un gobierno socialdemócrata, no es un gobierno de la exconcertación”, la oposición debe “rápidamente dar vuelta la página y sumar, unir, agregar, no excluir”.

