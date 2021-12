Marcela Cubillos: “La Constitución no es un programa de gobierno, está llamada a regir por las próximas décadas”

La convencional constituyente, Marcela Cubillos, se refirió a la reunión del Presidente electo, Gabriel Boric, con Elisa Loncón y Jaime Bassa en la sede de Santiago del Congreso, y a las señales que entregó respecto al trabajo junto a la Convención.

En conversación con “Conectados en Agricultura”, aseguró que la redacción del texto no es un programa de gobierno, ya que si así fuera, estaría “destinada a no durar, a no permanecer en el tiempo y a no representar a todos los chilenos”.

Bajo esta línea, aseguró que “pasamos de una convención que defendía su autonomía y su soberanía, a recibir y abrazar al presidente electo y a ver de qué manera trabajan en conjunto”.

