Senadora Carolina Goic por PGU: “Espero que podamos sacar el proyecto hoy de la Comisión del Trabajo”

Este miércoles la senadora Carolina Goic (DC) en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura se refirió a la discusión de la Pensión Garantizada Universal en la Comisión del Trabajo del Senado.

“Hoy día espero que podamos sacar el proyecto en la Comisión de Trabajo, después tiene que ir a la Comisión de Hacienda, ese es el trámite regular. Lo importante es que esté aprobado antes del fin de mes, porque en la medida de que sea ley antes de fin de mes se pueden empezar a pagar los primeros beneficios en Febrero“, explicó la parlamentaria.

Posteriormente Goic explicó la polémica que se vivió luego de que la senadora de la DC, Yasna Provoste, se opusiera a que el proyecto se tramitara en paralelo en ambas comisiones.

“Yo lo lamento, porque podríamos haber avanzado el día de ayer en este proyecto que tiene tantas gente que espera que se materialice. Pero yo con eso no tengo ningún problema y no me voy a enredar“, expresó.

Respecto a la postura de la ex candidata presidencial, aseguró que “a muchos nos llamó la atención porque hemos estado trabajando en forma muy coordinada entre el gobierno, la oposición e incluso coordinados con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric”.

“Probablemente la senadora está un poco desinformada de lo que estamos haciendo, porque ayer escuche que decía que habíamos recibido a la Asociación de AFP, y quizá se confundió en otra comisión. Nosotros a quien recibimos es a la representante de los pensionados del sistema de AFP”, agregó.

“Yo cero que aquí tenemos que hacernos cargo al menos de conciliar esto como un gran paso, que se va a ir dando progresivamente, lo van a ir viendo en sus cartolas los adultos mayores. Pero no hay motivo para no avanzar“, afirmó la legisladora.

En la misma línea Goic subrayó que “es lo que la gente quiere, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo, no entiende la pela entre senadoras ni entre partidos. Esto se trata de ponerse en los zapatos de los adultos mayores”.