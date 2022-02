Gonzalo Müller propone nueva elección de convencionales si es que no cumplen con el plazo: “Lo lógico es devolver al pueblo de Chile su soberanía”

El conductor de “Directo al Grano” de Agricultura, Gonzalo Müller, propuso la elección de nuevos convencionales si es que la Convención Constitucional fracasa en los plazos.

El analista político expresó este martes su preocupación por “el tipo de locuras que sale, el desconocimiento de la realidad del país de lo que se conversa en la Convención Constitucional. Hay muchos que empezaron hablar de un B, transversalmente incluso. No es una preocupación solo de la gente de derecha”.

¿Cuál sería un plan B? “Si los convencionales elegidos no son capaces de hacer la pega, o andan tan alejados del camino prometido para generar una nueva Constitución que tuviera más libertades, más derechos, lo lógico es que le devolviera al pueblo de Chile su soberanía, y se zanjara a través de una nueva elección, ya con los temas conocidos, con la agenda clara de qué piensa cada uno”, propuso.

“Pero si no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, o algunos van a tratar de poner mayorías que no cumplen con los 2/3, yo creo que la posibilidad de tener una nueva elección una vez que termine el mandato el 4 julio, o sea no falta nada para el 4 de julio, y resulta que todavía de la pega avanzada se están conociendo algunos titulares”, agregó.

“Como las cosas se arreglan como se hacen, si esto partió en una elección debiera terminar en una elección de nuevos convencionales. No darle más plazo a los mismos convencionales que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Tendría que haber nuevos convencionales. Algunos de ellos se pueden reelegir, sin ninguna duda. Uno le devuelve la soberanía al pueblo, si quiere elegir a los mismos, bueno, qué vamos a hacer. Pero mi intuición en que muchos casos no se van a reelegir”, sentenció,

Revisa sus declaraciones: