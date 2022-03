Chileno residente en Ucrania relata su experiencia tras invasión rusa: “Nunca había sentido esta sensación de miedo”

El conductor del programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, Pedro Carcuro, conversó este lunes 28 de febrero con Mario Cárdenas, un chileno que actualmente reside en Ucrania, país que fue invadido por las fuerzas de Rusia.

Bajo este contexto, el chileno relató su experiencia tras el ataque perpetrado el pasado 24 de febrero. “Ni se imagina el corazón cómo me late, nunca había sentido esta sensación de miedo y es de un miedo constante”, comentó.

“Es como que los proyectiles están pasando sobre nuestras cabezas”, agregó el entrevistado, indicando que “antes sentíamos los bombardeos y nos metíamos siempre abajo. Ahora ya no”.

Según explicó Cárdenas, “aún se está combatiendo. (…) Ayer fue el día más intenso. Antes de ayer pararon los bombardeos como a las 12:30 de la noche y ya a las cinco de la mañana otra vez bombardeos“.

En este sentido, enfatizó que “yo creo que hoy, por el hecho que los presidentes se juntaron a conversar, ha sido relativamente más relajado, se han escuchado un par de bombazos, bombardeos, pero no constante, ahora no se ha sentido nada, (…) no hemos tenido que estar prácticamente todo el día bajo tierra”.

El chileno puntualizó que “por un momento ayer entraron las tropas rusas y se tomaron la ciudad, pero los ucranianos daban la pelea (…) yo me he admirado de la milicia ucraniana, no son muchos en comparación a lo que es Rusia, sin embargo, pudieron hacer retroceder las tropas rusas ayer y los sacaron de la ciudad, pero hoy día entraron por otro lado. Y seguramente, ya para tomar el control de la ciudad e implementar terror, comenzaron a disparar misiles a departamentos”.

Además, aseguró que sintió cargo de consciencia por “no haber tomado a lo mejor cartas en el asunto y no haberme ido antes, porque a veces yo veía a mi hijo… son niños inocentes que no tienen que pasar por esto”.