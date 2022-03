Ximena Rincón tras polémica votación en el Senado: “No planifiqué lo que ocurrió hoy, no participé en las negociaciones”

Este viernes la senadora Ximena Rincón conversó con Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Argicultura, donde se refirió a la designación Álvaro Elizalde como el nuevo presidente de la Cámara Alta, y al rol que tendrá la Democracia Cristiana (DC) en el Congreso.

Respecto a lo ocurrido en el Senado, la legisladora señaló que “son estas cosas que pasan, que uno no puede predecir. No planifiqué lo que ocurrió el día de hoy , yo no participé en las negociaciones”.

Cabe destacar que durante las votaciones las bancadas de la UDI, Evópoli, y el oficialismo habrían negociado para elegir a Elizalde como el nuevo Presidente del Senado.

“Preferí mantenerme fuera, pese a que desde el día de hoy soy jefa de bancada en la Democracia Cristiana. Finalmente salió todo bien, hubo una alta votación para el presidente electo, Álvaro Elizalde, quién logró contar con 35 votos, nosotros somos 50 y hubo dos abstenciones”, añadió.

Por otro lado, a la postura que tomará el la DC dentro del Congreso, Rincón señaló que “nosotros vamos a colaborar con el gobierno del Presidente Gabriel Boric en todos aquellos temas que son relevantes y urgentes para nuestro país”.

“Para eso no necesitamos ni ministerios, ni subsecretarías, ni ningún puesto nosotros le ofrecimos nuestro apoyo a Gabriel Boric en la segunda vuelta. Le hemos dicho a todos, en todos los tonos que va a contar con nosotros colaborativamente”, remarcó.

“En aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, bueno se las vamos a decir, porque es importante colaborar y es importante en esa misma línea, señalar todas esas cosas que no compartimos para poder llegar a acuerdos”, puntualizó la expresidenta del Senado.