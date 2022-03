Agricultores piden a nuevo Gobierno concretar embalses

Con la voluntad de trabajar y apoyar al Gobierno, “como lo hemos hecho con todos los gobiernos”, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González Mufdi, recibió la asunción del Presidente Gabriel Boric.

“Lo que yo tengo que hacer como dirigente y como agricultor es trabajar; trabajar con el Gobierno y que al Gobierno le vaya bien, pero no como un eslogan publicitario: si al Gobierno le va bien, a mí me va bien; no, que al Gobierno le vaya bien. Pero también nosotros vamos a ser muy críticos de las cosas que no se hagan bien, y vamos a salir a golpear la mesa y vamos a salir a enfrentar al Gobierno en la prensa cuando veamos que se están haciendo políticas en relación con el sector agrícola que estén mal implementadas, mal hechas o no se ejecuten, por supuesto que vamos a ser los más críticos”, sentenció el dirigente gremial, según informa Diario La Discusión.

Consultado por las expectativas en materia de políticas para el agro, González advirtió que las propuestas del entonces candidato Gabriel Boric “nunca han sido muy claras”, de hecho, sostuvo que lo señalado en el programa de gobierno “no son medidas muy concretas”.

“Lo único que se sabe con respecto a la agricultura, que ya lo estamos viendo, es lo referente a los derechos de agua, que es negativo, y vamos a seguir peleando, y si el Gobierno no toma cartas en el asunto, e influye, porque puede convocar a sus adherentes que tienen en las comisiones (de la Convención Constitucional); vamos a ser muy críticos y vamos a dar muy fuerte la pelea, vamos a dar la pelea muy fuerte con respecto a nuestras tradiciones, y dentro de esto, lo que respecta a esta normativa que están sacando sobre los animales, poco menos que no se puede producir más ganado y la gente debería ser toda vegana. Hemos visto posturas contrarias a los embalses, eso ya lo han dicho ellos en todos los tonos, lo que no nos parece, sin agua no hay alimentos, y sin alimentos, yo no sé cómo se va a alimentar la población”, expuso.

Si bien González reconoció que la Convención es un órgano autónomo del Ejecutivo, argumentó que existe una clara influencia del conglomerado oficialista entre los convencionales.

El timonel del agro también advirtió sobre la postura del oficialismo contraria a ratificar el TPP-11, lo que también será un tema de discusión y desencuentro con los agricultores, anticipó.

Crisis hídrica

Carlos González subrayó que el desafío prioritario debe ser el agua y en el caso de la región de Ñuble, materializar el embalse La Punilla.

“El Gobierno debe buscar alternativas para suministrar agua no solo al campo, sino que también a la población. Hay ciudades que el próximo año van a tener racionamiento si continúa esta sequía. Debemos tener una política de Estado con fuertes inversiones, por ejemplo, sacar de una vez por todas el Punilla, la megaobra más grande de la región. Y si los opositores dicen que es una obra de alto impacto ambiental, entonces, que los próximos embalses sean medianos o más chicos, y por otro lado, aumentemos las inversiones en bonificaciones de riego”, puntualizó.