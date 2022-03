Dueño de la ex Fuente Alemana por presos del Estallido Social: “Yo no entiendo por qué el Poder Judicial se demora tanto”

Este martes el dueño de la Ex Fuente Alemana, Carlos Siri, conversó con La Mañana de Agricultura, donde se refirió a la decisión del gobierno de retirar las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, presentadas en el marco del Estallido Social.

“Con un tipo que esté vandalizando mobiliario público o privado, yo con el no tendría porqué tener piedad. Si yo fuera el Poder Judicial. Pero lo que yo no entiendo de todo esto es por qué el Poder Judicial se demora tanto, en dos años, ¿cómo no van a tener todos las pruebas, cómo no deciden nada?”, señaló.

Por otro lado el locatario se refirió a la posibilidad de indultar a todos aquellos detenidos durante el Estallido Social, manifestando que “con eso yo no estoy de acuerdo, porque uno tiene que hacerse responsable de sus actos en la sociedad. Como uno tiene derechos, uno también tiene deberes”.

Respecto al presente de los emprendedores en la zona, Siri señaló que “aquí los que quedamos en el fondo es casi como si estuviéramos haciendo patria. Lo que yo esperaría en el fondo, es acciones concretas, si vemos que hay una acción reiterativa y seguimos actuando de la misma forma, vamos a obtener el mismo resultado”.

“Mis expectativas son de que realmente hagamos cosas concretas, para que haya progreso en cualquier parte de nuestro país, tiene que predominar la paz, porque sin paz no hay desarrollo. Eso es lo primero que hay que generar acá, una atmósfera para que todos podamos trabajar y vivir en paz“, cerró.