Convencional Fuad Chahín: “El principal riesgo que tenemos no es un golpe de Estado, sino que el populismo pueda capturar nuestro Estado”

El convencional Fuad Chahín (DC) se refirió a su decisión de congelar su participación en la mesa de negociación de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, en entrevista con el programa Llegó La Hora de Radio Agricultura.

Consultado al respecto, aseguró que “claramente nuestra democracia está amenazada, por una parte porque se ha ido instalando una cultura de la violencia, de la intolerancia y la vemos en la violencia política, lo vemos en la violencia delictual, en el narcotráfico y se han hecho costumbre las balaceras, se han hecho costumbre los destrozos, se ha hecho costumbre que la forma de reivindicar cualquier causa, por muy justa que sea, tiene que terminar y derivar en hechos graves de violencia para algunos, y eso creo que es una amenaza que está ahí y que claramente no depende del Gobierno de turno, sino que es algo más estructural“.

“Y, por otra parte, para resistir eso necesitamos tener una institucionalidad democrática sólida y creo que lo que está ocurriendo en materia de Sistema Político, con lo que ocurre paralelamente en otras comisiones, es bastante complejo porque, ¿cuál es el principal riesgo que tenemos hoy día? No es un golpe de Estado creo yo, sino que el populismo -que es la nueva forma en que se disfraza el autoritarismo para llegar al poder- pueda en definitiva capturar nuestro Estado“, argumentó el convencional.

En este sentido, Chahín cuestionó algunas de las propuestas generadas en la Convención, mencionando por ejemplo la creación de “un sistema político donde en la práctica hay una sola Cámara, porque se insiste en que este Congreso en las regiones sea prácticamente decorativo, con escasas facultades, con pocas materias que conoce, muy débil ante la Cámara de Diputados, que sería la única Cámara realmente relevante y política, con un Presidente de la República que continúa con muchísimas facultades, un presidencialismo bastante fuerte, con partidos políticos débiles porque se insiste en que puedan competir en igualad de condiciones los movimientos sociales con los partidos, las listas de independientes y, por lo tanto, una atomización de la representación política”.

“Y, además, un Poder Judicial que desapareció como Poder, ahora hay un Sistema de Justicia totalmente atomizado, sin jerarquía, donde los jueces de la Corte Suprema van a ser simples jueces, no van a tener ninguna jerarquía respecto al resto, es decir, un Poder Judicial bastante debilitado, no hay contrapeso al Presidente de la República”, agregó.

De acuerdo a lo anterior, el convencional señaló que “ese es el manual con que han terminado las democracias en muchas partes, y yo no quiero eso para nuestro país, no quiero vivir la experiencia de Venezuela, Nicaragua o lo que pasa en Hungría, donde tenemos liderazgos que llegan por la vía del voto a la Presidencia de la República y que luego se empiezan a transforman en ‘dictadorcillos’ o derechamente en dictadores, y eso creo que es un tremendo problema y yo creo que un sistema político que termina siendo tremendamente permeable a aquello es una irresponsabilidad histórica que al menos yo no voy a cometer”, puntualizó.