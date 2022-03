Ex Miss Chile Camila Andrade debutará en la danza en nueva temporada de “Aquí se baila”

Incluso antes de ser coronada Miss Chile en 2013, a Camila Andrade la conocimos como integrante de “Calle 7”, y luego transitó desde el reality “Año Cero” hasta programas de farándula como “Intrusos” y concursos de canto como “The Covers”.

Lo que no sabíamos es que otra de las grandes pasiones de la ex modelo es la danza. “Soy aficionada al baile, me gusta la danza, respeto mucho esta disciplina”, revela Camila. “Fue en los programas juveniles donde me fui dando cuenta que el baile me gustaba mucho y que quizás tenía algunas aptitudes que podía desarrollar en el tiempo. También hice algunas presentaciones de baile en mi paso por Miss Chile”.

Por eso, su ingreso a “Aquí se baila” es una de esas oportunidades que no se pueden rechazar. “Yo soy muy energética, creo que las cosas pasan en los momentos perfectos. Antes me ofrecieron entrar en el programa de 2016 (“Bailando”) y después este año para la primera temporada, y no lo pudimos concretar. Yo creo que todos los planetas se alinearon para que yo ingresara en este momento”, dice.

Confiesa que ve la temporada 1 actualmente en pantalla, y que, por eso, sabe el nivel de exigencia del programa. “Encuentro que en este programa se buscó que fueran personas que bailaban, entonces el nivel de los participantes es increíble. Privilegia mucho más la danza y la técnica, y por eso el nivel de exigencia es alto. Yo sé que es un súper desafío pero también sé que el jurado va a entender que estamos recién ingresando”, opina, y asegura no tener miedo ante la exigencia.

“No diría que me da miedo, pero es un súper desafío de verdad, porque hay una exposición súper grande de parte de uno al venir al programa”, dice.

En la que será su primera vez bailando profesionalmente, dice estarse preparando duramente para la experiencia. “Esta es mi primera vez ensayando constantemente, con un coach, con coreografías. Ha sido para mí una sorpresa ir redescubriéndome y probando nuevos estilos. Hasta ahora dentro de lo que he probado podría decir que los ritmos latinos me acomodan, pero nunca he hecho un adagio, por ejemplo”, señala.

Su pareja de baile en el programa será Bastián Retamal, a quien define como un excelente bailarín y un súper profesional. “A los ensayos, que son de dos horas, les agrego una más siempre. Termino mojadísima como un estropajo porque hacemos mucho cardio, un trabajo muy aeróbico de montar todo un bloque”, cuenta. Y pese a que actualmente Bastián es pareja de baile de Betsy Camino en la primera temporada del programa, Camila asegura que eso no ha sido un problema a la hora de ensayar. “Ha estado al 100% con mis ensayos. El hombre va a tener que dividir su corazón y su cuerpo mientras tanto entre las dos”, bromea.

Finalmente, sobre sus expectativas en el programa, asegura que lo más importante es pasarlo bien en la experiencia. “Yo creo que si uno no lo pasa bien en algo se nota inmediatamente, y eso cuesta si uno está muy preocupado de la coreografía que no se te olvide y todo eso. Pero quiero pasarlo bien y disfrutar. Aunque también me encantaría quedar en un lugar avanzado de la competencia”, confiesa.

“Aquí se baila: Talento vs. Fama”, pronto por las pantallas de Canal 13.