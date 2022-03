O’Higgins cuenta con el primer Centro de Extensión e Interpretación Textil de Lana Merino del país

Emplazado en el secano costero del tradicional valle de Colchagua se alza el primer Centro de Extensión e Interpretación Textil del país, el que fue bautizado como “Tras la Hebra de la Oveja Merino”.

Esta iniciativa nace gracias al trabajo del Centro de Innovación y Desarrollo para el Ovino del Secano (OVISNOVA) de la Universidad Santo Tomás y contó con el financiamiento del Gobierno Regional y de la Viña Estampa a través de su fundador Miguel González. Este centro de extensión es el único en Chile dedicado a este tipo de material.

Se trata de un gran centro de trescientos metros cuadrados cuya arquitectura se integra con el paisaje del secano de la zona y, que cuenta con distintos espacios donde tejedoras de varias localidades de la región trabajan el proceso de confección, y pueden exponer y comercializar sus tejidos, además de realizar distintos talleres y capacitaciones para el público y turistas interesados en aprender sobre este oficio. Es un espacio de trabajo, educación patrimonial, turismo, encuentro y comercialización.

La directora del centro OVISNOVA y médica veterinaria de la Universidad de Chile, Marcela Gómez Ceruti, cuenta: “El camino empieza varios años atrás, cuando comenzamos a trabajar con la lana merino y con los productores, pensando en rescatar ese patrimonio genético y, paralelamente, el trabajo con las artesanas locales para que se involucraran en el rescate del tema textil”.

Fue en 2017 cuando se ejecutó el proyecto FIC Sello Merino para la Ruta Textil, el que buscó revalorizar y salvaguardar los últimos ejemplares de estos ovinos en la zona del secano costero. Para ello, se realizó un trabajo de mejoramiento genético con las ovejas de raza Merino presentes en la Región de O´Higgins, el cual derivó en una lana de excelente calidad y con una cantidad que puede proveer al mercado de las artesanas patrimoniales de la zona para así reposicionar el valor identitario de la raza y su fibra a nivel nacional.

“Se unen productores, que también son empresarios de la lana merino. Se unen también las artesanas, la academia que es la Universidad Santo Tomás, la que logra hacer este redondeo y, con el apoyo muy importante de Gobierno Regional de O’Higgins que creyó y financió nuestra iniciativa, de modo que podemos mostrarla, y también gracias al financiamiento de la Viña Estampa a través de Miguel González”, explica Marcela consultada por los distintos actores que fueron parte de la conformación de este Centro de Extensión.

Pablo Silva Amaya, Gobernador de la región de O’Higgins, señala que: “Como Gobierno Regional, apoyamos este proyecto porque las tejedoras de la región hacen productos extraordinarios y nos hacen sentir orgullosos de sus capacidades y de sus técnicas heredadas de generación en generación, dándole un valor incalculable a su trabajo”.

Inauguración

Durante el evento la artesana Mónica Galaz, presidenta de la asociación “Tras la hebra de la oveja merino” comentó que: “Siempre he dicho que esto para nosotros es un tremendo regalo, porque nosotras aportamos la sabiduría, lo que sabemos hacer y, por otro lado, contamos con la ayuda de los proyectos de la Universidad Santo Tomás, del Gobierno Regional y de Miguel González quien nos aportó la infraestructura. Entonces pasamos de estar en un grupo pequeño, en nuestra localidad, a poder juntarnos todas a hacer esta asociación y formar todo esto; es un gran regalo”, señaló.

Por su parte, Rita López, una de las tejedoras de lana merino de la región de O’Higgins contó lo importante que es la apertura de este lugar para ella. “Este centro a mí me ha cambiado la vida. Tengo más responsabilidades, pero me dan gusto: juntarse con las chiquillas, por ejemplo, ver los trabajos de otras socias, me llena y me incentiva a tejer. Al entrar aquí y ver el proceso de las obras, entras con una opinión diferente; las personas valoran lo que haces, pagan lo que vale el producto”, afirmó.

Miguel González, fundador de la Viña Estampa, destacó el compromiso del trabajo que realizan desde el centro OVISNOVA y también las tejedoras de la zona. “El proyecto es algo que me cautivó desde el momento en que lo conocí, ahí pude ver lo que es la artesanía textil, conocer a las artesanas de esta zona, su arte, su compromiso y su trabajo. Algo que realmente nos cautivó. Hace cuatro años atrás se generó un evento de una muestra de artesanía en lana merino, en la bodega Estampa, fue un desfile con prendas hechas por estas artesanas donde nos encantamos y finalmente se tradujo en este lugar”.

Sobre el aporte que podría significar este centro a la región, González fue claro en mencionar que la apertura tendrá un impacto muy positivo. “Está ayudando a rescatar lo que es la lana merino, que de alguna manera se estaba perdiendo, y también rescatamos ese arte de trabajo del cardado y el tejido y también el teñido, eso en cuanto al patrimonio. Respecto al turismo, es indudable que, a la zona del secano costero, que es muy bonita; esto le da un aporte. Que la gente que viene a visitarnos vea cómo se trabaja esta lana en sus distintas etapas. Creo que el turismo enriquece y da cultura no solo al turista, sino que a la zona de lo que se está haciendo y trabajando”, explicó.

El Centro de Extensión e Interpretación Textil “Tras la hebra de la Oveja Merino” se ubica específicamente en el kilómetro 72,3 de la ruta 90 que une San Fernando con Pichilemu. Actualmente, debido a la situación sanitaria, abre sus puertas los días miércoles y viernes de 11 a 16 horas y se espera que a futuro la situación cambie y opere todos los días.

Para más información e incluso comprar prendas elaboradas con lana merino visita www.traslahebradelaovejamerino.cl