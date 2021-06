Así se jugarán los octavos de final de la Copa Chile

Durante esta semana se disputarán los octavos de final de la Copa Chile 2021. Hay que mencionar que sólo Unión Española no verá acción debido a que su rival aún no está definido y en estos se dilucidará: será Audax Italiano o Magallanes.

Por otra parte Colo Colo, campeó vigente del torneo, debutará en esta fase y lo hará contra Deportes La Serena.

Revisa la programación.

Partidos de ida – Miércoles 30 de junio

15:30 | Palestino vs. Deportes Concepción | Estadio Municipal de La Cisterna

18:00 | Rangers vs. Coquimbo Unido | Estadio Fiscal de Talca

20:30 | Everton vs. Universidad Católica | Estadio Sausalito

Partidos de ida – Jueves 1 de julio

15:00 | Deportes Temuco vs. Huachipato | Estadio Germán Becker

15:30 | Deportes La Serena vs. Colo Colo | Estadio La Portada

18:00 | Ñublense vs. O’Higgins | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

20:30 | Universidad de Chile vs. Fernández Vial | Estadio El Teniente

Partidos de vuelta – 3 de julio

15:00 | Deportes Concepción vs. Palestino | Estadio Ester Roa Rebolledo

15:00 | Universidad Católica vs. Everton | Estadio San Carlos de Apoquindo

Partidos de vuelta – 4 de julio

12:30 | Coquimbo Unido vs. Rangers | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

15:00 | Fernández Vial vs. Universidad de Chile | Estadio Ester Roa Rebolledo

17:30 | O’Higgins vs. Ñublense | Estadio El Teniente

20:00 | Colo Colo vs. Deportes La Serena | Estadio Monumental

Partidos de vuelta – Lunes 5 de julio

15:00 | Huachipato vs. Deportes Temuco | Estadio Huachipato-CAP Acero