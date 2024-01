Hace tan solo minutos, "La memoria infinita", dirigida por Maite Alberdi, fue nominada en la categoría de Mejor Documental en los Oscar 2024.

Cabe recordar que en el filme, Alberdi cuenta la conmovedora historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, una pareja de hace más de 25 años. Sin embargo, sus vidas cambiaron para siempre con el diagnóstico de Alzheimer del periodista.

True story - these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X