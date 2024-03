Comparte

Durante el 2023, la banda Glup!, conformada por los conocidos hermanos Stambuk (Koko, Vid y Rodrigo) anunciaron su esperado regreso a los escenarios y estudios de grabación.

Por ello, y tras llenar el Teatro Caupolicán, una exitosa gira de norte a sur por todo Chile y su participación estelar en el Festival del Huaso de Olmué, comunicaron su incorporación al line up de Lollapalooza 2024 para el sábado 16 de marzo.

La visita está agendada en el escenario Cenco Malls, Parque Cerrillos a partir de las 14:45 horas.

Los autores de “Enamorado de ti” y “Grado 3”, llegan con lo mejor de su discografía compuesta por 3 LP’s: 1999, Wellcome Polinesia y Glup!

Además, a su aclamado setlist sumarán su último disco “Dancing Queen Karaoke Club”, una nueva producción con reversiones de todo el mundo como “Provenza”, “Don’t You Want Me” y “As it was”.

Glup! en el Lolla: Venta de entradas

Así, para quienes estén interesados en asistir a la instancia, aún tienen posibilidad de comprar sus tickets.

Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial, con diversos precios. Para más detalles, puedes hacer clic en el enlace.