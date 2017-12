Pablo Guede sobre Colo Colo en Copa Libertadores: "Vamos a intentar ganar, pero no es fácil"

Pablo Guede, el director técnico de Colo Colo que logró conseguir la estrella 32 del club, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, donde analizó su campaña en el equipo albo, lo que viene en el futuro, y habló sobre una posible llegada a La Roja.

Uno de los temas importantes que se tocaron en la entrevista fue la próxima participación de Colo Colo en Copa Libertadores. Para el DT, hay que fijar bien los objetivos del equipo, porque “no se puede pretender, hace 10 años más o menos que no se pasa a octavos de final, y de un día para otro querer ganar la Libertadores, porque no es normal. Que lo vamos a intentar, que no le quepa la menor duda a nadie, pero no es fácil”.

Además, el entrenador habló sobre los dichos de Esteban Paredes, donde lo postulaba como un candidato para dirigir a la Selección Chilena. “No me puso como candidato para la selección (…) Le preguntaron qué opina sobre mí. Y es un tema que yo ya lo dije hace tiempo. Para mí sería muy complicado entrenar una selección, yo necesito el día a día”, declaró Guede, para finalizar diciendo que “sería cambiar un aspecto de vida que no sé si estoy dispuesto a hacer en este momento”.

Escucha la entrevista completa aquí: