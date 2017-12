Patricio Polic se retiró del arbitraje y habló sobre su partido más polémico

Uno de los partidos que más lo marcó fue el de Osorno con Universidad Católica, donde tuvo un polémico desempeño.

La final de la segunda división, donde Melipilla enfrento a Vallenar, fue el último partido de Patricio Polic como árbitro profesional.

Luego de 15 años de carrera, Polic recordó los hitos que marcaron su carrera como juez. El primero de ellos fue el choque entre Osorno y Universidad Católica válido por la Copa Sudamérica del 2003, que estuvo marcado por la polémica eliminación de “Los Toros”.

“Lamentablemente salió perjudicado un equipo por malas decisiones arbitrales, no solamente mías, en el cual hubo situaciones que fueron más allá de lo normal por gente, pero uno lamentablemente las decisiones que toma son en décimas de segundo. Me costó perder la categoría FIFA, perdí una carrera que habría sido mayor en el ámbito internacional. Di vuelta la página, pero fue duro y no lo pasamos bien“, aseguró durante una entrevista con un medio nacional.

Polic dejó el arbitraje, asegurando que “en la vida arbitral uno tiene aciertos y errores, y entre esos errores también hay pena, porque uno no quiere equivocarse nunca. Lamentablemente por ahí nos equivocamos demasiado en algunas cosas”.