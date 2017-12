¿Cómo se enteró Esteban Pavez que le decían “condón” en Brasil?

Apenas puso un pie en Brasil, Esteban Pavez comenzó a ser referente. En las primeras cinco fechas con el Atlético Paranaense, el equipo comenzó a ganar tras una racha de derrotas. Por lo mismo, los hinchas buscaron un apodo para él: El “Camisinha”

“No sé cómo fue, fue un meme que salió allá y me lo mandaron por Whatsapp, tampcoo es que me digan así. Significa preservativo, se supone que es por la seguridad que le di al equipo en las primeras cinco fechas desde que llegué”, comentó entre risas a CDF.

Asimismo, comentó que “no me esperaba que fuera tan rápida la adaptación y que me fuera tan bien, sobre todo en los primeros partidos que pudimos salir de la zona de abajo. Me deja contento. El apodo son cosas del fútbol”.

Ahora Pavez está en Chile disfrutando de sus vacaciones, que aprovechó para ir a Concepción para ver a Colo Colo ganar la estrella número 32.