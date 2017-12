Diego Maradona desclasificó hace cuanto tiempo no consume drogas

El ídolo argentino Diego Armando Maradona celebró en su Facebook por derrotar al Masafi en la Segunda División de Emiratos Árabes y conseguir el liderato.

“Hoy ganamos 1 a 0 al Masafi. Jugamos muy bien, incluso erramos un penal. A ellos ya los conocíamos, porque nos habían ganado en la Copa Presidente. Pero hoy la historia fue otra”, escribió el “Pelusa” en su cuenta de Facebook.

Además, aprovechó de felicitar a sus jugadores: “Al-Hafiti “Mascherano” muy bien en el mediocampo, con Mansouri y Bravo, por derecha. El morocho Kossoko, que para mí tendría que estar jugando en el fútbol francés. Y adelante Khalfan, que en cualquier momento te vacuna”.

No obstante, no todo fue alegría, ya que el exenganche de la Albiceleste se molestó contra los que dicen que no trabaja y recalcó que lleva años sin consumir drogas.

“Todo esto te lo quiero contar a vos. Para que nadie te diga que no trabajo, o que yo sigo en la droga. Yo hace 14 años que no consumo, gracias a Dios. Y no aflojo. Pero que la cuenten como quieran”, concluyó.