Marcelo Ríos llegó a Chile para "cumplir con mi deber cívico"

Marcelo Ríos anunció a través de su cuenta de Twitter que llegó a Chile para cumplir con su deber cívico en la segunda vuelta presidencial.

“Llegué a Chile para cumplir con mi deber cívico porque me interesa el futuro de nuestro país. Sí queremos mejorar no podemos seguir haciendo más de lo mismo“, comenzó explicando en una carta publicada en la red social.

El ex número uno agregó que “si yo me hubiera quedado mirando como los grandes tenistas del mundo obtenían triunfos, no hubiese logrado nada. Me puse a trabajar y después de romperme el culo comencé a ver resultados y eso me hizo perseverar hasta alcanzar mi gran meta”.

Finalmente, el ex deportista realizó un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto: “Demos nuestra opinión con el voto (sea para quien sea) y así sintamos que el resultado fue responsabilidad de todos y no sólo de unos pocos”.