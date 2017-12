Tanque Silva y su salida de la UC: "Nunca bajé los brazos"

El delantero uruguayo Santiago Silva se refirió a su opaca última temporada con la casaquilla de Universidad Católica, cuadro que decidió no extender el contrato del jugador de cara a la temporada 2018.

La escuálida cifra de seis goles en 32 partidos en el año 2017 y los permanentes cuestionamientos de la hinchada a su rendimiento terminaron con la salida del ex Boca Juniors del elenco de la franja. El ‘Tanque’ ahora regresó a Argentina y es alternativa en Atlético Tucumán y Belgrano de Córdoba.

A la hora de referirse a su momento futbolístico, el ariete de 37 años declaró que “el día a día en temas futbolísticos no fue bueno, pero sí en el tema físico y cómo lo viví como experiencia: entreno a la par o hasta mejor que mis compañeros, eso me hace estar vigente”.

Pese a las críticas por su juego durante su estadía en San Carlos, el oriundo de Montevideo se declaró tranquilo al haber dado siempre todo en el terreno de juego. “Las cosas se dan y no se dan, y eso no significa que baje los brazos. Hay mucha prensa, mucho celular, muchos críticos. Y aunque no fue un año completo en lo grupal o individual, te da fuerzas”, expresó.

“En cualquier situación de vida eso da fuerzas para seguir intentando”, sentenció Silva, quien espera en Argentina volver a ser el jugador protagonista y goleador cuando vistió las casaquillas de Vélez Sarsfield, Banfield y Boca Juniors.