Berizzo: "Nunca me he sentido mal en realidad, pero estoy contento de volver"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, se mostró “contento” por “volver con el equipo después de serias dificultades”, tras ser operado hace dos semanas de un cáncer de próstata, reapareciendo este viernes con su equipo en el empate sin goles ante el Levante, donde los suyos pusieron “más ganas que fútbol”.

“Nunca me he sentido mal en realidad, pero después de serias dificultades, al fin contento de volver a estar con el equipo. Había que estar, veníamos de una derrota y hoy tal vez hemos estado sin fútbol, con más ganas que fútbol, aunque no pudimos ganarlo. Pero hay que seguir”, indicó tras el duelo de la jornada 16 de la liga española 2017-2018.

El ex estratega de O’Higgins vio una buena actitud sobre el césped pero reconoció que faltó “creatividad” en los metros finales. “Una actitud valiente y arriesgada, intensa, seria, pero nos faltó el fútbol que muchas veces decanta partidos. Hoy no apareció. Lo intentamos en la segunda parte sobre todo, pero el rival cortó muy bien y no hubo un ritmo de juego tan alto. Tal vez faltó creatividad en el ataque para no depender de nadie”, afirmó.

“Nos vamos con un empate que no deseábamos, pero hay que seguir trabajando. Hoy el equipo tuvo una actitud enrabietada a raíz de eso, pero faltó ese fútbol que muchas veces se desprende de las botas de los futbolistas. Podríamos haber abierto el partido, ellos también atacaron, pero con poco peligro. En ataque no tuvimos esa calidad habitual. Sumamos un punto”, finalizó.