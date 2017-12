Cristopher Toselli: "Llegar a Atlas es un sueño y vengo con mucha alegría"

El arquero chileno Cristopher Toselli arribó en la presente jornada a México para enrolarse al club Atlas de Guadalajara, en lo que será su primera experiencia en el extranjero tras defender por una década a Universidad Católica.

En su llegada a suelo azteca, el golero de 29 años declaró a la prensa apostada que “esto es un nuevo desafío, un sueño para mí y vengo con mucha alegría de estar acá. Espero estar a la altura del gran equipo que es”.

“El ‘Chino’ Millar me habló maravillas del club. Me dijo que es una gran institución, un equipo muy serio, la gente muy cariñosa. También hablé con Rodrigo Valenzuela, él es muy cercano a mí. También me dijo maravillas del equipo, de la institución, de lo que transmite hacia afuera. Y sí espero estar a la altura del gran equipo que es”, agregó el mundialista en Brasil 2014.

En cuanto a su nueva institución, los rojinegros de Jalisco, el ex meta cruzado señaló que “se sabe qué hace mucho tiempo no consiguen logros, uno trata de venir a aportar su granito para conseguir los objetivos. Sabemos qué hay una sequía importante de títulos, pero trataremos. Por eso primero quiero conocer a mis compañeros, para después ir y buscar la final del próximo campeonato”.

Por último, Toselli tuvo palabras para su ahora ex institución, con la que ganó cinco títulos (3 torneos nacionales, una Copa Chile y una Supercopa nacional).

“La Universidad Católica es mi casa, es donde me formé. Llegué a los 12 años, estuve toda mi vida ahí y no sólo me formó como jugador, sino también como persona. Soy la persona más agradecida al club, pero esto es un nuevo desafío. Es un sueño para mí y lo tomo con mucha alegría el estar acá”, finalizó.