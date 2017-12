Héctor Mancilla: "En Chile nunca me reconocieron lo que hice en México"

Tras recibir un homenaje del club Tigres en México, el ex delantero nacional Héctor Mancilla lamentó que en Chile nunca se le reconociera lo realizado en el balompié azteca y admitió que el gran ‘pero’ en su carrera fue no poder defender con regularidad a la ‘Roja’.

En diálogo con El Mercurio, el purranquino se sinceró al expresar que “en Chile nunca me reconocieron lo que hice en México. No tuvo gran repercusión mi carrera, pero hice 125 goles en el fútbol altamente competitivo, pero lo que no me dieron allá, me lo dieron de sobra en México. En Chile muchos me criticaban, pero tengo la satisfacción de haber hecho muchas cosas fuera de la patria y eso nunca es fácil”.

En cuanto a su participación en la selección, donde debutó en 2004, el ahora ex ariete expresó que “faltaron opciones y también un poco de continuidad. Me tocó una generación extraordinaria. Quizás en otro momento hubiera agarrado camiseta. Ese es el gran ‘pero’ que tengo en mi carrera. Me hubiera encantado estar en todas las convocatorias y demostrar con la camiseta roja toda mi capacidad. Pero no pude y eso es parte de la historia”.

Mancilla también se dio tiempo para comentar la sorpresiva ausencia de Chile en el Mundial de Rusia 2018. “Creo que hubo exceso de confianza. Nos creímos clasificados antes de tiempo y eso se notó en los partidos frente a Paraguay y Bolivia”, declaró.

“No sé la interna, ni tengo idea qué habrá pasado con el entrenador (Juan Antonio Pizzi), pero al final en un equipo siempre ganan y pierden todos”, agregó.

Por último, el campeón con Colo Colo, Toluca y Tigres reconoció que le hubiera gustado defender la casaquilla de Universidad de Chile, pese a jugar por los albos el año 2006.

“Me hubiera gustado jugar en la ‘U’. Toda mi familia era azul, mi papá, mis primos y me hubiera fascinado cumplir el sueño de ellos, pero era difícil porque allá pagan cifras millonarias por extranjeros que no son aporte”, sentenció.