Luis Pavez: "Todavía está abierta la llave, pero logramos un buen resultado"

Luis Pavez, lateral de Santiago Wanderers, adelantó lo que será la revancha por la Promoción ante Unión La Calera, a disputarse este jueves en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde los ‘caturros’ llegan con ventaja gracias al triunfo como visitante por 1-0 en la ida.

El ex Colo Colo declaró ante la definición de la serie, donde el ‘Decano’ espera mantenerse en la serie de honor del balompié nacional, que “todavía está abierta la llave, pero logramos un buen resultado. Quizás es abierto, pero es un buen resultado en una cancha muy complicada y donde ellos se han hecho muy fuertes en el campeonato de Primera B”.

Además, el zaguero por izquierda reconoció que Wanderers no ha hecho una buena temporada de local, pero confía en sacar adelante la llave frente a los ‘cementeros’, quien esperan dar la sorpresa en el puerto para volver a Primera División.

“Lamentablemente no hemos conseguido triunfos (de local) y creo que lo merecemos, pero estamos con todo porque esto aún no termina. No hemos conseguido nada todavía, quedan 90 minutos y tenemos que salir a muerte”, aseveró.