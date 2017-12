Paulo Díaz estaría dispuesto a emigrar al Inter de Milán

El defensa aseguró que está contento en San Lorenzo, destacando que “por algo no me quieren vender”.

Paulo Díaz está pasando por un buen momento en Argentina, ha sido una de las figuras del plantel de San Lorenzo y es candidato al premio al mejor central del torneo argentino.

En conversación con el Clarín, el ex Palestino se refirió a su presente. “Por algo no me quieren vender. Me verán como un buen jugador y un buen arma para el plantel. Me genera mucha satisfacción que los dirigentes, los hinchas y mis compañeros me quieran como me quieren”.

Uno de los rumores del mercado de invierno europeo vinculan a Díaz con el Inter de Milán. Ante las posibles ofertas, la dirigencia de los “cuervos” tasó al defensa en 5 millones de dólares. “Se puede dar como no se puede dar lo del tema de Europa. Hasta el momento sigo acá en San Lorenzo. Estoy muy tranquilo y muy contento”.

Sin embargo el zaguero mantiene los pies en la tierra y aseguró que no “le vuela la cabeza” partir al viejo continente, agregando que “como siempre me ha dicho mi papá, todo se da en su momento. Estoy en un club grande de Argentina y no tengo ningún apuro por irme”.