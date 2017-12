VIDEO | Así fue la emotiva arenga de la sub 19 de Colo Colo

El discurso fue realizado por niños de las categorías sub 12 y sub 13.

El viernes pasado, la sub 19 de Colo Colo se convertiría en el campeón de la categoría al derrotar por 3-0 a Palestino y de esa forma clasificar a la Copa Libertadores sub 20 del 2018.

El momento previo a la final estuvo marcada por la arenga del equipo, la cual fue hecha por dos niños de las categorías sub 12 y sub 13.

“¿Saben lo que se juegan hoy? Vienen a hacer más grande este escudo…No saben cuántos compañeros de mi categoría les gustaría estar aquí con ustedes”.

MIRA EL VIDEO ACÁ:

ARENGA.- Andy sub 12 y Luciano sub 13 realizaron la arenga para la categoría sub 19 que luego ganó la Copa de Campeones clasificando así a la Copa Libertadores de la categoría. #DeLaCunaAlCajón #ColoColo pic.twitter.com/U7jIY1LN9z

