La razón por la que Gary Medel se convirtió en titular del Besiktas

Todo se debe a la baja de peso.

Gary Medel llegó al Besiktas con el cartel de figura, pero el comienzo no fue fácil para el ex Universidad Católica, ya que no pudo consolidarse en el 11 titular.

En conversación con Siyahla Beyaz, medio especialista del club, Medel contó la razón por la que tomó la titularidad.

“Bajé seis kilos por el equipo. No hemos tenido buenos resultados en las últimas semanas, por lo que ganar así fue importante para nosotros”, confesó

El “Pitbull” llegó con 71 kilos desde el Inter de Milán y según el sitio oficial del Besiktas, el peso actual es de 65 kilos.