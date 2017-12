Sebastían Keitel le pidió disculpas a Claudio Bravo luego de la "pelea" por Arley Méndez

El diputado electo tuvo una discusión con el capitán de “La Roja” luego de que Arley Méndez ganará el premio “Mejor de los Mejores”.

El premio que recibió el pesista cubano nacionalizado chileno, Arley Méndez, provocó una discusión entre el ex velocista, Sebastián Keitel y el capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo. Todo comenzó cuando el diputado electo criticó la nominación de Méndez.

En una entrevista con CNN Chile, Keitel aclaró lo sucedido y aseguró que le pidió disculpas al portero.

“Los dos grandes errores que cometí fue comentar ese ‘tuit’, lo hice muy en caliente, no debí haberlo escrito”, manifestó el hombre blanco más rápido del mundo en su tiempo.

El miembro de Evópoli aseguró que le pidió perdón a Bravo. “Le mandé un pequeño mensaje a Bravo pidiéndole disculpas y también lo hice con Arley”, indicó.

“Yo le hubiese entregado el premio a la actuación más relevante de 2017. Hay que separar las cosas. Creo que el Círculo de Periodistas Deportivos debe tener bien estructurado los candidatos para el premio”, indicó Keitel.

Me podrán tratar de xenófobo(muy lejos de serlo), de facho(orgulloso de serlo), pero así no podrán cambiar el resultado del las elecciones del domingo..@C1audioBravo no trates de poner en duda mi respeto por los deportistas chilenos y así quedar bien con el 45% del país

— Sebastian Keitel (@sekeitel) 19 de diciembre de 2017