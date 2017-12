Vicepresidente de Independiente: "Guede me gusta mucho como entrenador"

El vicepresidente de Independiente, Carlos Montagna, reconoció que el hoy entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, es de su gusto para que se convierta en reemplazante de Ariel Holan en el banco del flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Pese a que el club de Avellaneda aún no tiene nombres en carpeta para tomar el lugar del otrora técnico de hockey sobre césped, Montagna reconoció que le seduce el trabajo del estratega del ‘Cacique’.

Consultado por Guede, Montagna señaló que “personalmente no lo conozco, pero sí su trabajo. Me gusta mucho como entrenador”. Recordar que el ex DT de Palestino y San Lorenzo viene de consagrarse campeón con los albos del Torneo de Transición 2017.

En cuanto a la salida de Holan, el regente señaló que “se va de la mejor manera con nosotros, logrando un título que después de mucho tiempo consigue Independiente. La verdad es una situación que todos estamos apenando, pero las decisiones que son personales se respetan, aunque te guste o no”.

Recordar que Holan aparece en la lista de candidatos para hacerse cargo de la selección chilena. Ante la posibilidad que llegue a la ‘Roja’, el vicepresidente de Independiente no quiso referirse a aquello y sólo se limitó a decir que “su salida está sellada. Son los motivos que expresa en la carta, son netamente personales, por la situación que atravesó, lo que lo lleva a tomar la decisión de dar un paso al costado”.