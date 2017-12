Alexis vive una nueva polémica en el Arsenal y aseguran que "cada vez lo soportan menos"

El bajo nivel del chileno durante esta temporada tendría cansados a los referentes “Gunners”.

Alexis Sánchez no la estaría pasando bien en el Arsenal, ya que según publicó el diario The Sun, algunos referentes del equipo ya no lo soportarían.

“Sánchez ha realizado una serie de actuaciones pobres en los últimos meses y ha demostrado sus frustraciones en el campo. El ex Barcelona ha lanzado una serie de improperios después de que sus compañeros de equipo no le pasaron o perdieron oportunidades. Y algunos de los jugadores veteranos del Arsenal han estado involucrados en hogueras con Sánchez a medida que crecen las frustraciones sobre su futuro, donde cada vez lo soportan menos”, comentó el medio británico.

El periódico agregó que el delantero no estaría conforme dentro del equipo debido a su fallido traspaso al Manchester City. “Están molestos por su actitud en todo el club. Ha sucedido en el campo de entrenamiento y en el vestuario. Claramente quiere salir de la institución y los demás sienten que está haciendo más mal que bien“, concluyó.

Según un medio inglés, el tocopillano ya tendría un acuerdo con el cuadro ciudadano para llegar en junio del 2018.