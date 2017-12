Clubes chilenos ya tienen fecha para sus estrenos en la Copa Libertadores 2018

Los equipos chilenos ya tienen fecha y horario para sus respectivos estrenos en la Copa Libertadores 2018, luego de que la Conmebol oficializara el fixture del certamen.

El primero en saltar a la cancha será Santiago Wanderers, recientemente descendido a la Primera B. El Decano debutará el 30 de enero frente al Melgar de Perú en Valparaíso, a las 21:30, por la ida de la segunda fase previa, mientras que la revancha será el 6 de febrero en Arequipa.

En tanto, Universidad de Concepción verá acción el 31 de enero a las 20:45 ante Vasco da Gama como local y el 7 de febrero se medirán en Río de Janeiro.

Por su lado, Colo Colo se estrenará el martes 27 de febrero en la fase grupal contra Atlético Nacional de Medellín en el estadio Monumental.

Universidad de Chile será el último en debutar, debido a que tendrá que esperar hasta el 13 de marzo, cuando choque con el Ganador 3 en calidad de forastero.

Colo Colo

Martes 27 de febrero 21:30 vs. Atlético Nacional, Monumental

Miércoles 14 de marzo, 19:15 vs. Bolívar, en La Paz

Jueves 5 de abril, 19:15 vs. Delfín, Monumental

Miércoles 2 de mayo, 21:45 vs. Delfín, Manta

Martes 15 de mayo, 20:30 vs. Bolívar, Monumental

Jueves 24 de mayo, 21:30 vs. Atlético Nacional, Medellín

Universidad de Chile

Martes 13 de marzo, 21:30 vs. Ganador 3, sede por definir

Martes 3 de abril, 21:30 vs. Racing, Nacional

Jueves 19 de abril, 21:30 vs. Cruzeiro, Nacional

Jueves 26 de abril, 19:15 vs. Cruzeiro, Belo Horizonte

Jueves 3 de mayo, 19:15 vs. Racing, Buenos Aires

Martes 22 de mayo, 20:30 vs. Ganador 3, Nacional