Herrera se lanzó contra Valdivia: "Hablar pestes de Pizzi es de poca monta"

Pese a que ya han pasado varias semanas desde que Jorge Valdivia arremetió contra el ex entrenador de la Selección chilena, Juan Antonio Pizzi, al calificarlo de “traidor” por fichar en Arabia Saudita y de ser el gran responsable de dejar a la Roja fuera del Mundial de Rusia 2018, el tema volvió a la palestra.

Es que el portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, defendió a “Macanudo” y de paso le mandó un feroz recado al “Mago” por esos dichos.

“Me dolió que después salieran jugadores hablando del mismo proceso. Eso me pareció insólito, siendo que todos los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de hablar frente a todos nuestros compañeros, frente al cuerpo técnico y no se hizo”, reconoció al diario La Tercera.

“Yo creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma. Hubo un par más que sólo lo deslizaron, pero hacerlo tan acentuado como lo hizo Valdivia, sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores”, añadió.

Sobre el técnico santafesino, el cancerbero agregó: “Pizzi siempre fue un caballero con todos nosotros y una persona muy derecha. Entonces de ahí a salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta me parece de poca crianza y poca monta”.

En otro tema, Herrera se mostró ilusionado de realizar una buena Copa Libertadores con la U, a pesar de quedar en un duro Grupo 5 junto a Cruzeiro y Racing de Avellaneda: “Vamos a tratar mínimo de igualar la semifinal del 2012, por qué no. Tenemos un plantel tremendo, ojalá no se desarme, porque hasta que me muera voy a decir que nosotros no ganamos la Copa de 2012 porque se fueron los tres jugadores más importantes que tuvimos el 2011 -Gustavo Canales, Eduardo Vargas y Marcos González-“.