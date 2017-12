Jorge Lafrentz: "Este descenso me rompe el alma, no estaba en los cálculos de nadie"

Bastante hondo caló en Santiago Wanderers el descenso a la Primera B tras caer por penales frente a Unión La Calera en Valparaíso, por la revancha de la Promoción.

Y el presidente del Decano, Jorge Lafrentz, asumió las culpas dirigenciales por el fracaso de no lograr la permanencia en la máxima categoría del balompié criollo.

“Llegaron jugadores y no (eran) para Primera, y eso nos hizo estar batallando todo este semestre con el coeficiente de rendimiento. Como presidente siento que tengo una responsabilidad, es el momento de asumirla y corregir todos los errores que hemos cometido”, reconoció el timonel del conjunto caturro.

“Acá tenemos responsabilidades todos. Hemos cometido errores, de eso no hay ninguna duda. No pudimos volcar el ponderado (de rendimiento) en base a dos muy malos torneos que tuvimos el segundo semestre del 2016 y el primer semestre del 2017. Son muchas lecciones las que tenemos que aprender, yo jamás imaginé esto”, añadió.

En esa misma línea, agregó: “En una noche muy triste, como wanderino esto me rompe el alma, no estaba en los cálculos de nadie. Por supuesto que me voy a preocupar por levantar deportivamente a la institución. Sabemos que Wanderers es una institución de primera división y vamos a hacer todos los esfuerzos para llevar al club a recuperar la categoría lo más rápido posible”.

Por último, Lafrentz dijo: “Le pido disculpas a los hinchas y socios, que son lo más lindo que tiene esta institución, pero la vida nos da golpes duros, pero este es un mazazo grande”.