¡Sigue la polémica! Melipilla evalúa no presentarse a la tanda de penales ante Vallenar

Tras la decisión de la ANFP de repetir los penales entre Deportes Melipilla y Deportes Vallenar, desde Melipilla, y tal como lo hicieron desde el club nortino, aseguraron que no se presentarán a la tanda de los doce pasos.

“Estamos pidiendo desde el principio que se nos declare ganadores, porque eso es lo justo. No comparto la solución que tomó la ANFP y estamos evaluando ir al TAS”, dijo a Las Últimas Noticias el presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga.

“Estamos evaluando todas las opciones, incluyendo no presentarnos el miércoles. Pero mientras no tengamos la versión de la ANFP, no vamos a tomar ninguna decisión”, continuó.

A esta situación también se refirió el director técnico del club, Carlos Encinas: “No nos hemos comunicado con nuestros jugadores, que ya salieron de vacaciones. Lo único que les dijimos es que se quedaran en Santiago. Aún no sabemos si nos presentaremos a la definición”.